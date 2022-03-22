Türkiye karakterli muhalefete hasret kaldı! Şimdi de 'İnsanlar böbreğini satıyor' yalanına sarıldılar

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Ekonomik kriz çığırtkanlığında kendini aşan muhalefet, akıl dışı gerekçeler öne sürerek iktidarı hedef almaya devam ediyor.

Ülkede canı isteyen böbreğini satabiliyormuş gibi akıl ve izan dışı bir yalan öne süren Birgün gazetesi ile Hadi Özışık'ın sahibi olduğu internethaber, "Yoksulluktan böbrek satışı patladı!" yalanına sarıldı.

Türkiye karakterli muhalefete hasret!

CHP'ye yakın gazetelerin öne sürdüğü yalanı TBMM'de gündeme getiren TİP Genel Başkanı Erkan Baş, konuşması ile Türkiye'nin karakterli bir muhalefete ne kadar hasret kaldığını ispatladı.

Akıl dışı haberlerin etkisinde kaldığı anlaşılan TİP'li Baş, iktidar tarafından yapılan ekonomiyle ilgili açıklamaların gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, ekonomik sıkıntılar nedeniyle vatandaşların böbreklerini satılığa çıkardığını, asgari ücretin fiyat artışları karşısında eridiğini, her taraftan su alan geminin batmaya doğru gittiğini söyledi.

İnternet haber ile Birgün, ilgili haberinde şu ifadeleri kullanmıştı:

Ülkedeki yoksulluk insanları artık farklı yöntemler bulmaya itiyor. Daha önce defalarca gündem olan internetten böbrek satmak isteyenlerin verdiği ilanlar Google trendlerinde de görüldü. Trendlere göre ‘böbreğimi satmak istiyorum’ ifadesini aratanların oranı son bir yıl içinde tam yüzde 400 arttı.