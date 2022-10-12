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Ekonomi Türkiye Kamu-Sen’den yemek yardımı çağrısı
Ekonomi

Türkiye Kamu-Sen’den yemek yardımı çağrısı

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, kamu görevlilerine yapılan yemek yardımının yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 14:31:00 -
Türkiye Kamu-Sen’den yemek yardımı çağrısı

 

YENİ AKİT  ANKARA

TÜRKİYE Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yemek hizmeti sunulmayan kurum ve kuruluşlarda kamu çalışanlarına, işçilerde olduğu gibi günlük 55 TL ödenmesini istedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yemek hizmeti sunulmayan kurum ve kuruluşlarda kamu çalışanlarına, işçilerde olduğu gibi günlük 55 TL ödenmesini istedi. Kahveci yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Yemek hizmeti sunulan kurumlarda kamu çalışanlarından yemek bedeli alınması uygulamasına son verilmeli, yemek hizmeti sunulmayan kurum ve kuruluşlarda görev yapan kamu çalışanlarına ise işçilerde olduğu gibi günlük 55 TL ödenmeli. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde işçilerin yemek ücretleri 17 TL’den 55 TL’ye çıkarılmış ve özel sektör çalışanlarına ödenecek yemek yardımları vergi dışında tutulmuştur. Sosyal devlet ilkesinin hayata geçirilmesi, vatandaşların çeşitli sosyal yardım ve ödemeler yoluyla desteklenmesi ile mümkündür. Yapılan bu türlü ödemeler, yalnızca belli kesimlere değil ayrım yapılmaksızın tüm çalışan kesime sağlandığında daha da anlamlı olacaktır. Öyle ki, kamu işçilerine günlük 55 TL yemek yardımı ödenmektedir. Buna karşın kurum ve kuruluşlarda kamu görevlilerimiz Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği uyarınca kendi bütçelerinden günlük 2,07 TL ile 10,09 TL yemek bedeli ödemek zorundadır.”

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