Vakıfbank’ın bugün Türkiye’de aktif büyüklük olarak 4’üncü büyük banka olduğuna işaret eden Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bankanın Türkiye ekonomisinde piyasa yapıcı özelliğinin bulunduğunu vurguladı.

Üstünsalih, kamu bankaları olarak her zaman Türkiye’nin yanında olduklarına dikkati çekerek, “Biz kârlılığa değil, Türkiye ekonomisine oynuyoruz. Türkiye ekonomisi iyi olduğu zaman bizim de iyi olacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

Ülke ekonomisinde son dönemlerde önemli ve olumlu gelişmeler yaşandığını anlatan Abdi Serdar Üstünsalih, şöyle devam etti: “Bugün piyasalarda swaplar yüzde 15,5’lere düştü çok sevindirici bir haber. Avrupa’da daha önce selamımızı almayan devasa Amerika ve Avrupa bankalarının Türkiye’ye doğru yöneldiğini görüyoruz. Bugün dünyada dolaşan fonların Türkiye’ye en yüksek faizi verdiği dönemde bile jeopolitik ve siyasi algılarla ülkemize uğramıyordu. Meksika’ya, Arjantin’e ve Şili’ye giderken Türkiye yüzde 24’le en yüksek faizi vermesine rağmen gelmiyordu. Son bir aydır özellikle S-400 olayının ortadan kalkması, Trump’ın açıklamaları, FED ve Merkez Bankasının açıklamalarının hepsi bir araya geldiğinde, Türkiye kalkınma olarak burnu yukarıya çevirmiştir. Kriz ve dolara yapılan müdahaleler geride kalmıştır.”