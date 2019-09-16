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Türkiye Kafkasya’da güçlenecek

Rus ve Azerbaycanlı uzmanlar, Türkiye’nin Kafkasya’da gücünün arttığına işaret ettiler. Rusya’nın ünlü tarih bilimcilerinden Prof.Dr. Oleg Kuznetsov Rusya ve Türkiye’nin Kafkasya’yı jeopolitik etkilerinin bir bölgesi olarak gördüğüne dikkat çekerken, World Panoram düşünce kuruluşunun eş başkanı Ramiya Mamedova, Türkiye’nin bölgedeki gücünü daha da artıracağını vurguladı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:53
Türkiye Kafkasya’da güçlenecek

 Çınar Demir  Ankara 

Rus ve Azerbaycanlı uzmanlar, son yıllarda istikrarsızlık ve gerginliğin türlü hallerinin yaşandığı Kafkasya’daki jeopolitik duruma ilişkin Akit’e çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Rus ünlü tarih bilimcilerinden Prof.Dr. Oleg Kuznetsov, SSCB’nin çöküşünden bu yana, Kafkasya bölgesinin en dengesiz politik askeri dönemini yaşadığını söyledi. Kuznetsov, üç açık ve iki gizli çatışma alanının bu bölgenin toprakları üzerinde yoğunlaşmakta olduğuna dikkat çekerek “Azerbaycan’la Ermenistan arasında Dağlık Karabağ, Gürcistsan’la Rusya arasında bulunan Güney Osetya ve Abhazlar, Ermeni-Gürcü ve Ermeni-Türk düşmanlığıdır. Hem Rusya hem de Türkiye, Kafkasya’yı jeopolitik veya askeri-politik etkilerinin bir bölgesi olarak görüyor, her iki devlet de bölgedeki kendi çıkarlarına sahip ve üçüncü ülkelerin etkilerinin uygulanmasındaki dikkatini çekmemeye çalışarak onları stratejik müttefikleri aracılığıyla yürütüyor” dedi.

Rus tarih bilimci, “Türkiye için Kafkasya bölgesinin en önemli jeopolitik konusudur. Tarih boyunca Güney Kafkasya’nın modern jeopolitik yapısını oluşturan Osmanlı Türkleriydi. Bu nedenle, Türkiye’nin Kafkasya bölgesinin istikrarındaki rolü temel taştır ve belirleyici etkendir. Birinin bu gerçeği sevip sevmemesi hiç de önemli değil” diye konuştu.

Azerbaycanlı siyaset bilimci, “World Panoram” düşünce kuruluşunun Eş Başkanı Ramiya Mamedova, son 30 yılda Kafkasya’nın gerilimin en had safhada olduğu bölgeye dönüştüğünü söyledi.

Mamedova, “Bölgesel projelerde Türkiye aktif bir ülke olarak ön plana çıkmaktadır. Ve kanımca bölgede Türkiye’nin Rusya’yla beraber faaliyet yürütmesi Türkiye’nin bölgedeki gücünü gelecekte iyice artıracaktır” dedi.

TUASAM medya araştırma kuruluşunun Başkanı Gazeteci Yazar Oktay Hacımusalı, Kafkasya’da çok ciddi çıkar çatışmalarının bulunduğunu, Azerbaycan dışında bölgedeki diğer iki devletin birilerinin güdümünde olduğunu söyledi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:53
  1. Ankara
  2. Rus ve Azerbaycanlı uzmanlar
  3. Kafkasya
  4. Akit
  5. Prof.Dr. Oleg Kuznetsov
  6. SSCB
  7. Güney Osetya
  8. Abhazlar
  9. Ermeni-Gürcü
  10. Ermeni-Türk düşmanlığı
  11. Osmanlı Türkleri
  12. World Panoram
  13. Eş Başkanı Ramiya Mamedova
  14. TUASAM medya araştırma kuruluşunun Başkanı Gazeteci Yazar Oktay Hacımusalı

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