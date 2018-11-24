Türkiye Judo Federasyonu Mali Genel Kurulu yapıldı





ANKARA (AA) - Türkiye Judo Federasyonu 6. Olağan Mali Genel Kurulu Ankara'da yapıldı.

Bera Hotel'de gerçekleştirilen genel kurula 300 delegeden 194'ü katıldı. Divan kurulunun oluşturulmasının ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Mali genel kurulda federasyonun 2017 ve 2018 yönetim ve denetim kurulu faaliyetleri ibra edildi, 2019 ve 2020 tahmini bütçeleri de onaylandı.

Kongrede konuşan federasyon başkanı Sezer Huysuz, "İki yıllık görev döneminde uluslararası organizasyonlarda 396 madalya kazandık. Delegelerin gücüyle camiayı birleştirdik. Çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz." dedi.

Huysuz, "Elde ettiğimiz başarılar, Cumhurbaşkanımızın, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın ve Spor Genel Müdürlüğü'müzün bize verdiği destekle gerçekleşmiştir. Federasyon binamızın yanına şimdi yatakhane projemizi hayata geçireceğiz. Bizlere desteğinizi sürdürdüğünüz için yönetimim adına teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.