THY- Noukşot
0553 313 94 23

Türkiye Judo Federasyonu Mali Genel Kurulu yapıldı

- Federasyonun yönetim ve denetim kurulu faaliyetleri ibra edildi

24 Kasım 2018 Cumartesi 14:30
Türkiye Judo Federasyonu Mali Genel Kurulu yapıldı


ANKARA (AA) - Türkiye Judo Federasyonu 6. Olağan Mali Genel Kurulu Ankara'da yapıldı.

Bera Hotel'de gerçekleştirilen genel kurula 300 delegeden 194'ü katıldı. Divan kurulunun oluşturulmasının ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Mali genel kurulda federasyonun 2017 ve 2018 yönetim ve denetim kurulu faaliyetleri ibra edildi, 2019 ve 2020 tahmini bütçeleri de onaylandı.

Kongrede konuşan federasyon başkanı Sezer Huysuz, "İki yıllık görev döneminde uluslararası organizasyonlarda 396 madalya kazandık. Delegelerin gücüyle camiayı birleştirdik. Çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz." dedi.

Huysuz, "Elde ettiğimiz başarılar, Cumhurbaşkanımızın, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın ve Spor Genel Müdürlüğü'müzün bize verdiği destekle gerçekleşmiştir. Federasyon binamızın yanına şimdi yatakhane projemizi hayata geçireceğiz. Bizlere desteğinizi sürdürdüğünüz için yönetimim adına teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 14:30
  1. judo
  2. Sezer Huysuz
  3. Türkiye Judo Federasyonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan, yerel seçimlerde AK Parti'nin Bolu'da Fatih Metin, Burdur'da Deniz Kurt, Bursa'da Alinur Aktaş'ı belediye başkan adayı gösterdiğini bildirdi.
    1. Erdoğan, yerel seçimlerde AK Parti'nin..
    2. AK Parti Belediye Başkanı Adayları..
    3. Nesrullah Tanğlay kimdir?
    4. Erdoğan, belediye başkanlığı için..
    5. MediaMarkt’tan "Şahane rekor"
    6. AK Parti Bayburt belediye başkan adayı..
    7. AK Parti Batman belediye başkan adayı..
    8. Erdoğan, AK Parti'nin Ardahan'da Yunus..
    9. Cafer Özdemir kimdir?
    10. MEB'in genel müdür atadığı Burcu..
    11. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    12. Gelincik hikayesi
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel..
    14. Minibüs direğe çarptı:2 kişi araçta..
    15. Şener, Kılıçdaroğlu’na Abdullah Gül’ün..
    16. Adıyaman AK Parti belediye başkan..
    17. Süleyman Kılıç kimdir?
    18. Süleyman Kılıç kimdir?
    19. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel..
    20. Irak'ta Türkmen üsteğmene suikast
    Melih Gökçek'in yorumu sosyal medyayı yıktı geçti
    Melih Gökçek'in yorumu sosyal medyayı yıktı geçti
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!