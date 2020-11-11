  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Yeniakit Publisher
2020-11-11 12:39:41 -
Türkiye İzmir için tek yürek

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'den İzmir'e, depremin ardından yaraları sarmak için yardım tırı gönderildi.

Gümüşhane Valiliği koordinasyonunda yardımseverlerden toplanan 935 gıda kolisi, bölgedeki afetzedelere ulaştırılmak üzere gece saatlerinde yola çıkarıldı.

Gümüşhane Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Depremden etkilenen kardeşlerimize ulaştırılmak üzere Valiliğimiz koordinasyonunda, altın kalpli insanların şehrinden temin edilen gıda kolileri İzmir'e gönderilmiştir. Gönlümüz ve dualarımız İzmirli kardeşlerimizle." notu paylaşıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maranki'den canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

Maranki'den canlı yayında flaş açıklamalar

Berat Albayrak’ın istifasının ardından Ankara kulislerinde ‘kabine değişikliği’ en çok konuşulan konular arasına girdi. Kabinede revizyon ne..
Trump gitmeden BAE ödülünü aldı
Dünya

Trump gitmeden BAE ödülünü aldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, toplam 23,37 milyar dolar değerinde F-35 uçakları, MQ-9B tipi silahlı insans..
Hulki Cevizoğlu'ndan üfürüp kitap yazan Özdil'e tepki
Gündem

Hulki Cevizoğlu'ndan üfürüp kitap yazan Özdil'e tepki

Dr. Hulki Cevizoğlu 10 Kasım 1938'de siroz hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yanlış tedavi" sonucunda hayatını ..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay