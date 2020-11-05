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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Yeniakit Publisher
2020-11-05 13:30:26 -
Türkiye İzmir için tek yürek

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde esnaflık yapan Murat Yağız, kiraya vermeyi düşündüğü evini İzmirli depremzede aileler için döşedi.

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde evi hasar gören Yağız, İzmirli depremzedelerin acısını paylaşmak, onlara yardımcı olmak için evini açtı.

Yağız, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2011'deki depremde İzmirli kardeşlerinin kendilerine evlerini, gönüllerini ve sofralarını açtığını anımsattı.

Geçen hafta İzmir'de üzücü bir depremin yaşandığını belirten Yağız, şöyle konuştu:

"Bir Ercişli olarak şu an İzmir'deki depremzede kardeşlerimin yanındayım. Onların acısını paylaşıyorum, her zaman yanlarında olduğumu belirtmek istiyorum. Birçok kardeşimin evi hasar gördü. Bu nedenle ilçedeki evimi İzmirli kardeşlerim için döşedim, gelmek isteyen bir aileyi misafir etmeye hazırım. Büyük bir milletiz, gerektiğinde tek yürek olmasını biliriz. İzmirli bir depremzede aileyi dilediği kadar evimde misafir etmek istiyorum."

Oğlu Yasin Yağız ise "Babam ve kardeşlerimle gelip, boş olan evi döşedik. İzmir'deki depremzedelere evimizin kapısını açtık. Onlar da bize 2011'de kapılarını açmıştı. Vefa borcumuzu ödüyoruz." dedi.

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