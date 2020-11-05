  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Yeniakit Publisher
2020-11-05 12:56:47 -
Türkiye İzmir için tek yürek

MERSİN (AA) - Mersin'den, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye bir kamyonla maske, dezenfektan ve hijyen malzemesi gönderildi.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir ecza kooperatifi iş birliğinde depremzedelerin kullanabileceği çeşitli hijyen malzemeleri toplandı.

Yardım malzemelerini taşıyan kamyon, deprem bölgesi için yola çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, deprem bölgesindeki yaraların sarılmasına katkı sunmaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Aracımızda maske, dezenfektan, hijyen malzemeleri var. Nerede bir insan zora düşse yanlarında olmaya çaba sarf ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesinin başlatmış olduğu 'Bir Kira, Bir Yuva' projesine Yenişehir'den destek vermeye devam edeceğiz. Bu kampanyaya katkı sunmak üzere teşvik edici çalışmalarımız olacak."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP Bornova Belediyesi depremi unuttu, heykel derdine düştü
Siyaset

CHP Bornova Belediyesi depremi unuttu, heykel derdine düştü

İzmir depreminin etkisi henüz geçmeden CHP'li Bornova Belediyesi heykel derdine düştü. Resmi Twitter hesabından 10 Kasım'da yeni bir heykel ..
Merkel 'korumasız alışveriş yapıyor' diye parlattılar! Gerçek başka çıktı
Dünya

Merkel 'korumasız alışveriş yapıyor' diye parlattılar! Gerçek başka çıktı

Batı hayranları tarafından korumaları olmadan alışveriş yaptığı söylenen Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüntülendiği videoda, korumala..
ABD'de seçimi kim kazanırsa Türkiye'nin işine yarar? Bakan Çavuşoğlu'ndan çok net cevap
Dünya

ABD'de seçimi kim kazanırsa Türkiye'nin işine yarar? Bakan Çavuşoğlu'ndan çok net cevap

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyanın kamuoyunun yakından takip ettiği ABD seçimlerinde, "Kimin kazanması Türkiye için daha pozitif bi..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay