Türkiye İzmir için tek yürek

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İzmir'de yaşanan depremin ardından bölgeye 3 bin adet battaniye gönderdiklerini bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'deki deprem felaketi nedeniyle duyduğu üzüntüyü belirtti.

İzmirlilerin yanlarında olduklarını aktaran Büyükkılıç, "Bir kez daha güzel İzmir'imize geçmiş olsun diyor, hem dua ediyor hem de desteklerimizi esirgemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Depremden gelen müjdeli haberlerin sevincini yaşadıklarına da vurgu yapan Büyükkılıç, İzmir için 3 bin battaniye gönderdiklerini ve başka ne ihtiyaç olursa tüm ekipler ile hazır olduklarını kaydederek, "İhtiyaç olan her alanda yanlarında olacağımızı da ifade ediyorum. İzmir ile Kayseri arasında her zaman bir gönül köprüsü kurma yolunda gayret gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Kocasinan Belediye Meclisi huzur hakkını depremzedelere bağışladı

Kocasinan Belediyesi Meclis Üyeleri de aldıkları ortak kararla kasım ayı huzur haklarını depremzedelere bağışladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesinin meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında yapıldı.

Çolakbayrakdar, İzmir'de meydana gelen depremden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Kasım ayı huzur haklarını depremzedeler için bağışlayan meclis üyelerine teşekkür eden Çolakbayrakdar, "İzmir’de bir nebze de olsa yaraların sarılması noktasında destek olan meclis üyesi arkadaşlara teşekkür ediyorum." sözlerini kullandı.