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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Aksaray Valiliği ve Belediye Başkanlığınca başlatılan "Aksaray'ın Kalbi İzmir İçin Atıyor" yardım kampanyasında toplanan yardım malzemelerinden oluşan 6 tır, İzmir'e doğru yola çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 12:31:38 -
Türkiye İzmir için tek yürek

AKSARAY (AA) - Aksaray'da Valilik ve Belediye Başkanlığınca başlatılan "Aksaray'ın Kalbi İzmir İçin Atıyor" yardım kampanyasında toplanan yardım malzemelerinin bulunduğu 6 tır, İzmir'e yola çıktı.

İzmir'de yaşanan depremin ardından başlatılan kampanya kapsamında, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve Belediye binası önüne kurulan çadırlarda toplanan yiyecek, giyecek ve barınma malzemeleri, 23 Nisan İlkokulunun bahçesinde düzenlenen törenin ardından dualarla İzmir'e uğurlandı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, yaptığı konuşmada, temel gıda ve kullanılmamış battaniyelerden oluşan 6 tırı İzmir'e uğurladıklarını söyledi.

Türk milletinin zor zamanlarda birbirine sıkı sıkıya kenetlenebilme özelliği olduğunu belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Acılarını, paylaşarak atlatabilen dünyadaki nadir milletlerden biriyiz. Biz yardım kampanyasını duyurduktan sonra halkımız yardım seferberliği için birbiriyle yarıştı. Çok duygusal anlar yaşadık. Çeyizi için sakladıkları veren genç kızlarımız, evindeki battaniyeyi getiren vatandaşlarımız oldu. Buradan da anlaşılacağı gibi bu millet kolay kolay yıkılmaz, parçalanmaz ve asla bölünmez. Tırlarımızı İzmir'e doğru yolcu ettik. İnşallah en kısa zamanda İzmir'in acılarını hep birlikte sararız. Aksaray tarihten beri üzerine düşen misyonu hakkıyla yerine getirdi. Bu kampanyaya emeği geçen herkesle gurur duyuyorum."

Belediye Başkanı Evren Dinçer ise depremin yaşandığı saatten itibaren deprem bölgesine destek verme gayreti içerisinde olduklarını kaydetti.

Dinçer, kampanyaya destek olanlara teşekkür etti.

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