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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Giresun'dan deprem bölgesine gıda ve battaniye gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 09:35:11 -
Türkiye İzmir için tek yürek

GİRESUN (AA) - Giresun Valiliği, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gıda ve battaniye yardımı gönderdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun'dan depremzedeler için gönderilecek insani yardım malzemelerinin, Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinasyonunda toplandığı belirtildi.

Açıklamada, Vali Enver Ünlü'nün talimatıyla belirtilen standartlara uygun şekilde il ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla toplanan gıda ve kullanılmamış battaniyeden oluşan yardımların, dün gece İzmir Valiliğine ulaştırılmak üzere yola çıktığı kaydedildi.

Öte yandan Vali Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Giresun'da İzmir'e gönül köprüsü çerçevesinde yardımların yola çıktığını belirterek, "Bizler gücümüzü zor günlerde kenetlenerek kazanan bir milletiz." ifadesini kullandı.

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