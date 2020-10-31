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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yardım paketlerini taşıyan araç İzmir için yola çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 17:57:02 -
Türkiye İzmir için tek yürek

ANTALYA (AA) - Antalya'dan kurtarma araçları, arama kurtarma ekipleri, mobil aşevi desteklerinin yanı sıra gıda kolileri ve battaniyeden oluşan ikinci araç da İzmir'e gitti.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası tüm imkanlar seferber edildi.

İlk etapta 5 tam donanımlı kurtarma aracı, 17 kişilik itfaiye arama kurtarma ekibi, 5 bin kişiye kadar yemek çıkarabilen mobil aşevi, battaniye, gıda kolilerinin ardından bölgenin ihtiyaçlarına göre yiyecek ve battaniye taşıyan ikinci araç da hazırlanarak, İzmir için yola çıktı.

Ayrıca 8 inşaat mühendisi, 4 mimardan oluşan teknik ekip de 6 arazi tipi araç ve şoförleriyle yarın deprem bölgesine hareket edecek. Büyükşehir Belediyesi teknik ekip, bölgede hasar tespit çalışmalarına katılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu da İzmir halkına geçmiş olsun demek ve Antalya'nın İzmir'in yanında olduğunu hissettirmek amacıyla İzmir'e gitti.

Hacıarifloğlu, deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak, Antalya Büyükşehir Belediyesinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları ile sosyal yardım çalışmalarını denetleyerek koordine edecek.



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