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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

"Aksaray'ın Kalbi İzmir İçin Atıyor" yardım kampanyası başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 17:32:44 -
Türkiye İzmir için tek yürek

AKSARAY (AA) - Aksaray Valiliği ve Belediyesince, "Aksaray'ın Kalbi İzmir İçin Atıyor" yardım kampanyası başlatıldı.

Vali Hamza Aydoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'deki depremin hemen sonrasında gerekli hazırlıkları yaptıklarını bildirdi.

AFAD'dan bir şube müdürü ile 3 kişilik ekip ve bir UMKE ekibinin İzmir'e hareket ettiğini belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"İzmir'e ulaşan Aksaray ekiplerimiz belirlenen bölgelerde çalışmalara başladı. UMKE ekibimiz, Bayraklı ilçesinde bir apartmanın enkazından İnci Okan adlı bir genç kızımızı sağ olarak kurtardı. Salihler şehri Aksaray'ın halkı, depremzede vatandaşlarımızın temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan yardım kampanyasına, kampanyanın duyurusunun yapılması ile büyük ilgi gösterdi. Depremzedelere ulaştırılacak temel gıda maddeleri 23 Nisan İlkokulu Spor Salonu'nda toplanacak.

Pazartesi günü saat 15.00'e kadar kabul edilecek temel gıda ve kullanılmamış battaniyeler, İzmir'e gönderilecek. İzmirli kardeşlerimizin bu zor günlerinde yanında olacağız. Onların yaralarını ülke olarak hep beraber saracağız. Devletimizin imkanlarının yanı sıra yardımsever Aksaraylı vatandaşlarımızın katkıları ile başlattığımız kampanya kapsamında temel gıda maddelerini ve battaniyelerden oluşan malzemeleri en kısa sürede İzmirli kardeşlerimize ulaştıracağız."

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