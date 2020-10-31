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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Yeniakit Publisher
2020-10-31 16:53:56 -
Türkiye İzmir için tek yürek

ORDU (AA) - Ordu'dan, 6,6 büyüklüğünde depremle sarsılan İzmir'e gönderilen arama kurtarma ekibi, çalışmalara dahil oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla yola çıkan İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 7 kişilik arama kurtarma ekibi İzmir'e ulaştı.

AFAD koordinasyonunda, Bayraklı ilçesinde çöken Emrah Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma faaliyetlerini sürdüren ekip üyeleri, buldukları ziynet eşyası ve paraları tutanak altında emniyet güçlerine teslim etti.

Ordu ekibi, arama kurtarma çalışmaları sonlandırılana kadar bölgeden ayrılmayacak.

Öte yandan, Güler'in talimatıyla yola çıkan 5 bin kişilik mobil mutfak tırı da İzmir'e ulaştı.

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