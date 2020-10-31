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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Yeniakit Publisher
2020-10-31 01:09:42 -
Türkiye İzmir için tek yürek

BOLU (AA) - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye Bolu'dan arama kurtarma çalışmasına katılan ekipler için personel konaklama ünitesi ve çeşitli malzemeler gönderildi.

Yaşanan depremin ardından, Bolu AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde, Bolu UMKE ekip bünyesinde bulunan ve içinde bölgede arama kurtarma çalışmalarında görev alacak olan personelin konaklaması ve diğer günlük ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla personel konaklama ünitesi sevk edildi.

UMKE'nin Doğancı Mahallesi'nde yer alan lojistik deposundan 1 tır ile 2 kamyona yüklenen personel konaklama ünitesi İzmir'e doğru yola çıktı.

Ayrıca Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından İzmir depremiyle ilgili olarak bölgeye gönderilen ekipler hakkında bilgilendirme yaptı.

Ümit, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ege Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle, Valiliğimizin Koordinesinde Bolu'dan 3 personelin bulunduğu 1 ambulans, 1 doktor, 1 anestezi teknisyeni, 1 acil sağlık konteyneri, 2 konteyner, 1 treyler, 1 kamyon, 3 hasar tespit ekibi, 1 iş makinası olmak üzere toplam 9 araç ile 17 personel İzmir’e sevk edilmiştir."

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