  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Yeniakit Publisher
2020-10-30 23:32:23 -
Türkiye İzmir için tek yürek

MUĞLA (AA) - Datça ve Fethiye Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) ile Muğla 911 Arama ve Kurtarma Araştırma Derneğine bağlı 24 kişilik arama kurtarma ekibi, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından gerekli teçhizatla bölgeye hareket etti.

Ula'ya bağlı Gökova'da bir araya gelen MAG-AME'den 12 kişilik ekip ile Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekiplerinin 12 gönüllüsü, Bodrum ilçesinden deprem bölgesine hareket etti.

Bölgeye ulaşan Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği gönüllülerinin, İzmir Bayraklı'da çöken 8 katlı binadaki kurtarma çalışmalarına katılacağı öğrenildi.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de meydana gelen depremden dolayı çok üzgün olduklarını, bölgeye gidecek ekiplere maddi manevi her türlü desteği verdiklerini söyledi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tansu Çiller'den bomba Mesut Yılmaz itirafı!
Siyaset

Tansu Çiller'den bomba Mesut Yılmaz itirafı!

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yine eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Yılmaz'ın ölümüyle ilgil..
Aliyev'den Türkiye'ye 'Biz hazırız' çağrısı
Dünya

Aliyev'den Türkiye'ye 'Biz hazırız' çağrısı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İzmir'de meydana gelen depremin ardından Türkiye'ye yardıma hazır olduklarını söyledi.
Uğur Işılak solak medyayı öyle bir ters köşeye yatırdı ki...
Gündem

Uğur Işılak solak medyayı öyle bir ters köşeye yatırdı ki...

‘Dombra’ şarkısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarlayan Uğur Işılak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’yi eleştirdiği iddia edilen yeni bir şar..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay