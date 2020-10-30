Türkiye İzmir için tek yürek

İSTANBUL (AA) - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir'e destek için İstanbul ve yurdun dört bir yanından birçok belediye ve sivil toplum kuruluşu seferber oldu.

Bölgeye destek için depremin hemen ardından yola çıkan ekipler, bir yandan arama kurtarma çalışması yaparken bir yandan da ihtiyaç sahiplerine kucak açıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) depremin ardından İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın başkanlığında AKOM’da kriz masası oluşturdu.

AKOM koordinasyonunda bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere "İBB Afet ve Acil Durum Müdahale Planı"nda görevli birimlerden oluşan ekip kuruldu.

Bu çerçevede, ekipmanlarıyla birlikte 102 personel ve 14 araçla itfaiye, Seferihisar ilçesinde meydana gelen tsunami kaynaklı taşkın olayına müdahale için kombine ve arama kurtarma aracıyla birlikte 14 personeli ve üç araçla İSKİ, yemek tırı, jeneratör gibi ekipman; maske, dezenfektan gibi malzemeleriyle birlikte gıda mühendisi, aşçı, teknik ve hizmet personellerinden oluşan 34 personel ve 10 araçla Destek Hizmetleri Lojistik ekipleri İzmir’e gönderildi.

İBB ekipleri, aynı zamanda deprem bölgesinde günlük 4 bin kişiye 10 gün boyunca sıcak yemek servisi sağlayacak.

- İHH İzmir'e destek için 24 ilden ekip gönderdi



Depremin ardından AFAD koordinesinde İzmir'deki çalışmalara destek olmak için ilk etapta 226 kişiden oluşan İHH Arama Kurtarma ekibi, İstanbul, Sakarya, Konya, Bursa dahil toplamda 24 ilden yola çıktı.



İHH Genel Merkezi'nde kriz masası oluşturulurken, bölgeye intikal eden ekipler öncelikle arama kurtarma faaliyetlerine destek olacak, ardından acil yardım malzemeleri mağdur vatandaşlara ulaştırılacak.



Ayrıca Hatay’da hazırlıklarını tamamlayan mobil aşevi de bölgeye doğru yola çıktı.



Çalışmalarla ilgili konuşan İHH Afet Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emre Yerli, İzmir ekibinin 10 bin kişilik sıcak yemek hazırlıkları yaptığını, toplamda 60 ilden bölgeye destek gideceğini söyledi.

- AKUT ekipleri kurtarma çalışmalarına katılıyor

AKUT'a bağlı Kuşadası, Yarımada ve Manisa ekipleri bölgeye hemen intikal ederken, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bodrum, Denizli, Eskişehir, Fethiye, Kaş ve Marmaris ekipleri de bölgeye destek için ekip gönderdi.



AKUT arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarında şimdiye kadar 3 canlı kazazede enkazdan çıkarıldı.



Bazı ilçe belediyeleri de arama kurtarma ekiplerini bölgeye sevk etti.



