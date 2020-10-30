Türkiye İzmir için tek yürek

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valililiği koordinasyonunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İzmir'e bir tır yardım malzemesi ve kurtarma ekipleri gönderildi.



24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'dan, Valilik koordinasyonunda AFAD İl Müdürlüğünce İzmir'deki depremzedeler için 1 tır yardım malzemesi gönderildi.

AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, yaptığı açıklamada, 24 Ocak depremini yaşamış Elazığ halkı olarak İzmir ve tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirtti.

Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren arama kurtarma ekiplerini bölgeye gönderilmesi için teyakkuza geçirdiklerini ifade eden Pıhtılı, şunları kaydetti:

"AFAD Başkanlığı tarafından seviye 3 diye ihbarın düşmesi ile 2 kentsel arama kurtarma aracımız ile 8 arama kurtarma personelimizi hemen bölgeye ulaşmak üzere yola çıkardık. Akabinde de sayın Valimizin talimatları ile İzmir'deki depremzede ailelere yardım amaçlı bölgede çok acil lazım olacak ilk aşamada battaniye, çocuk bezi ve ısıtıcı gibi malzemeleri tıra yükleyip deprem bölgesine gönderdik."