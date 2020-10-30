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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Yeniakit Publisher
2020-10-30 22:33:43 -
Türkiye İzmir için tek yürek

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönderildiğini bildirdi.

Vali Gürel, yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek şunları kaydetti:

"Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi beterinden korusun. Karabük, İzmir'in yanında. Ulusal medikal kurtarma ekibimiz bir araç ve 4 sağlık personeli ile deprem sonrası yaşanan arama kurtarma faaliyetlerine katılmak amacıyla bölgeye intikal etmek üzere yola çıktı."

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