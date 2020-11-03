Türkiye İzmir için tek yürek

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Valiliği, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenenlere destek olmak için yardım kampanyası başlattı.



Valilikten yapılan açıklamada, 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası afetzedelere ulaştırılmak üzere valilik koordinasyonunda yardım kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan gelecek yeni battaniye ve gıda kolisi yardımlarının kabul edileceği aktarılarak, kampanyanın koordinasyonu için, kent merkezinde ve ilçelerde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının hizmet vereceği bildirildi.

Ayrıca vatandaşların, Türk lirası için "TR87 0001 2009 3440 0010 2607 79", avro için "TR60 0001 2009 3440 0058 0002 03" ve ABD doları için de "TR41 0001 2009 3440 0053 0002 92" numaralı hesaplara bağış yapabileceği kaydedildi.