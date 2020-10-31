Türkiye İzmir için tek yürek

BURSA (AA) - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Bursa'dan çok sayıda ekip arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere, bölgeye gitti.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, depremin hemen ardından arama kurtarma çalışmaları için bölgeye 5 araç ve 20 itfaiye personelinin ulaştırıldığı belirtildi.

İlk ekibin ulaşmasının ardından 20 kişilik bir ekip ve ihtiyaç malzemelerinden oluşan bir kafilenin daha yola çıkarıldığı vurgulanan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın görüşlerine de yer verildi.

Aktaş, depremin hemen sonrasında derhal AFAD ile Bursa Büyükşehir Belediyesinin itfaiye arama kurtarma ekiplerini 5 araç ve 20 itfaiye eri olmak üzere olay mahalline intikal ettirdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Şimdi de inşallah BURFAŞ, BESAŞ VE JEOTERMAL AŞ'den oluşan 20 kişilik ekibimizi olay mahalline intikal ettiriyoruz. İnşallah bu arkadaşlarımız da gecenin ilerleyen saatlerinde orada olacaklar. Oluşturduğumuz kriz masası ile genel sekreterimiz marifetiyle oradaki Valilikle ve ilgili vali yardımcısıyla irtibat kurduk ve eksik aksak olan konularla alakalı takviye yapıyoruz. 15 bin kişilik sıcak çorba ve ekmek, 25 bin kişilik çay, 10 bin adet meyve suyu ve bir tır suyu da farklı araçlarla buradan sevk ediyoruz. Tabii ihtiyaca binaen de yine gerekli takviyeleri yapacağız. Tekrar ölenlere rahmet diliyorum. Bütün milletimizin, İzmirli hemşehrilerimizin başı sağ olsun. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."