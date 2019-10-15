Türkiye İzlanda EURO 2020 eleme maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Türkiye İzlanda EURO 2020 eleme maçı için nefesler tutuldu. Dün deplasmanda Fransa'yla karşı karşıya gelen ve 1-1 berabere kalarak büyük bir avantaj elde A Milli Futbol Takımımız, bir sonraki mücadelesini İzlanda ile verecek. Peki, Türkiye İzlanda maçı ne zaman? Türkiye İzlanda EURO 2020 eleme maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Türkiye İzlanda EURO 2020 eleme maçı için nefesler tutuldu. Dün deplasmanda Fransa'yla karşı karşıya gelen ve 1-1 berabere kalarak büyük bir avantaj elde A Milli Futbol Takımımız, bir sonraki mücadelesini İzlanda ile verecek. Peki, Türkiye İzlanda maçı ne zaman? Türkiye İzlanda EURO 2020 eleme maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar... Türkiye İzlanda EURO 2020 eleme maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Türkiye İzlanda EURO 2020 eleme maçı, 14 Kasım Cuma günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

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