Türkiye İtalyan firmaların iştahlarını kabartıyor

Marrapodi, ülkenin İtalyan firmalarının ilgilerini çektiğini belirtti. Marrapodi “İtalyan firmaların Türkiye’de her sektörde de faaliyet gösterdiğini söyleyebiliriz. Ülkede hâlihazırda 600 ila bin 300 İtalyan firması var. Bu, ciddi anlamda bir ilgi olduğunu gösteriyor” diye konuştu. Türkiye-İtalya ticaretinde son yıllarda sürekli artan bir trend olduğunu belirten Marrapodi, “Bu yılın ilk 6 ayına bakacak olursak yine 2022’de de rakamın yüksek olacağını görüyoruz. İkili ticaretin bundan sonraki yıllarda da artarak devam edeceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu. Giorgio Marrapodi, İtalya seçimlerinin Türkiye’yle ilişkilere yansıyıp yansımayacağının merak edildiğini hatırlatarak, şunları dile getirdi: “Seçim konusunda bir yanılgı var. Aslında İtalya’da henüz başbakan seçilmedi. Esasında vatandaşlar başbakanı direkt seçemiyor. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı bu seçimi yapacak ve kabine oluşturulacak. İlişkiler konusuna gelecek olursak Türkiye ve İtalya, coğrafi anlamda aynı bölgeyi paylaşıyor. Bu bölge coğrafi anlamda stratejik öneme sahip. Bundan sonra da bu bölgede birlikte çalışarak huzurlu şekilde ve siyasi anlamda bir problem olmadan ilişkilerin sürdürülmesi umut ediyorum ki devam edecektir.”