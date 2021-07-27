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Spor Türkiye - İtalya maçı sonucu! A Milli voleybol takımı İtalya maç sonucu ne oldu?
Spor

Türkiye - İtalya maçı sonucu! A Milli voleybol takımı İtalya maç sonucu ne oldu?

Filenin Sultanları Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları İtalya maçı sonucu merak ediliyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kapsımında A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci mücadelesini İtalya karşısında verdi. Filenin Sultanları İtalya’yı yendi mi? Türkiye - İtalya maçı sonucu nedir?

Yeniakit Publisher
2021-07-27 11:47:00 - 2021-07-27 12:07:12
Türkiye - İtalya maçı sonucu! A Milli voleybol takımı İtalya maç sonucu ne oldu?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. Tokyo 2020'deki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setlerle 3-0 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile mücadele edecek.

A Milli Takım, FIVB Uluslar Ligi'nde mayıs ayında İtalya ile karşılaşmış ve rakibini 3-0 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, rakibini olimpiyat oyunlarında da yenerek iyi başlangıcını sürdürmek istiyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı maç sonucu

CANLI: Türkiye - İtalya karşılaşmasında 4. set oynanıyor

Türkiye: 5

İtalya: 8

(3. SET SONUCU)

Türkiye: 20

İtalya: 25

(2. SET SONUCU)

Türkiye: 25

İtalya: 23

(1. SET SONUCU)

Türkiye: 22

İtalya: 25

A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman kiminle oynayacak?

27 Temmuz - 10:25 | Türkiye - İtalya

29 Temmuz - 10:25 | Türkiye - ABD

31 Temmuz - 08:20 | Türkiye - Arjantin

2 Ağustos - 08:20 | Türkiye - Rusya

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'nda voleybol branşında B grubunda yer alan Türkiye,  ilk maçında son Olimpiyat şampiyonu Çin ile karşılaşmıştı. Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye, Voleybol B Grubu'ndaki ilk maçında Çin'i 3-0 yenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Çin karşısında aldığı galibiyet sonrasında tebrik etmişti.

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