Türkiye - İtalya maçı sonucu! A Milli voleybol takımı İtalya maç sonucu ne oldu?
Filenin Sultanları Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları İtalya maçı sonucu merak ediliyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kapsımında A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci mücadelesini İtalya karşısında verdi. Filenin Sultanları İtalya’yı yendi mi? Türkiye - İtalya maçı sonucu nedir?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. Tokyo 2020'deki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setlerle 3-0 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile mücadele edecek.
A Milli Takım, FIVB Uluslar Ligi'nde mayıs ayında İtalya ile karşılaşmış ve rakibini 3-0 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, rakibini olimpiyat oyunlarında da yenerek iyi başlangıcını sürdürmek istiyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımı maç sonucu
CANLI: Türkiye - İtalya karşılaşmasında 4. set oynanıyor
Türkiye: 5
İtalya: 8
(3. SET SONUCU)
Türkiye: 20
İtalya: 25
(2. SET SONUCU)
Türkiye: 25
İtalya: 23
(1. SET SONUCU)
Türkiye: 22
İtalya: 25
A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman kiminle oynayacak?
27 Temmuz - 10:25 | Türkiye - İtalya
29 Temmuz - 10:25 | Türkiye - ABD
31 Temmuz - 08:20 | Türkiye - Arjantin
2 Ağustos - 08:20 | Türkiye - Rusya
Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'nda voleybol branşında B grubunda yer alan Türkiye, ilk maçında son Olimpiyat şampiyonu Çin ile karşılaşmıştı. Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye, Voleybol B Grubu'ndaki ilk maçında Çin'i 3-0 yenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Çin karşısında aldığı galibiyet sonrasında tebrik etmişti.