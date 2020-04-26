Türkiye İsveç'ten hasta kurtarırken, Independent İsveç'i kurtarma peşine düştü

İsveç’in Malmö kentinde yaşayan Emrullah Gülüşken isimli Türk vatandaşı, yaklaşık 2 hafta önce yüksek ateş ve nefes darlığı yaşamaya başladı. Gülüşken’in durumundan endişelenen ailesi, sağlık kuruluşunu arayarak yardım çağırdı. Ancak hastaneden herhangi bir geri dönüş olmadı. İki gün önce ambulansla hastaneye kaldırılan Gülüşken, koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen evine geri gönderildi.

Türkiye anında harekete geçti

İsveç'te tedavisi yapılmayan Gülüşken ve ailesinin durumunu öğrenen Türkiye, 8 saat gibi kısa bir sürede Gülüşken'i Ankara'ya getirdi ve tedavisine başladı.

Independent İsveç'i aklama peşine düştü

Türkiye bu haberle büyük gurur yaşarken, Suudi Arabistan'ın fonladığı, İngiliz merkezli Independent Türkçe haber sitesi ise İsveç'i aklama peşine düştü.

Sık sık Türkiye'yi karalayan haberlere imza atılan sitede, 'İsveç'in koronavirüsle mücadelede güvene dayalı bir ilişki' sisteminin işlediği iddia edildi.

superhaber'in haberine göre; Independent'in haberinde şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa koronavirüs salgınıyla mücadelede tecrit altında kalmayı sürdürürken, İsveç kriz süresince okulları, barları, restoranları ve dükkanları açık tuttuğu farklı bir yaklaşım benimsedi.

İskandinav ülkesi, yaşlıların sosyal temastan kaçınmalarını tavsiye eden ve vatandaşların ellerini yıkamasını, sosyal mesafeyi gözetmesini, mümkünse evden çalışmasını ve seyahatten kaçınmasını öneren “güvene dayalı” önlemleri uygulamaya koydu.

Ülkenin devlet epidemiyoloğu Anders Tegnell, diğer ülkelere benzer tecrit kuralları uygulamanın İskandinav ülkesindeki Kovid-19 ölümlerini nasıl azaltacağını “anlamanın zor” olduğunu söyledi."