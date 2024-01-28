  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'ye "Bize İHA yapmayı öğretin" diyorlardı! Asya ülkesi bir anda kendi İHA'sını üretmeye başladı

Duyan çılgına dönecek! İsrail Hatay'a gelip Türkiye'yi haritalandırmış

Türkiye'ye onay çıkmıştı! Şok karar ilan edildi: F-16'lar insansız savaş uçağına dönüştürülüyor

Kimileri heykel diker kimleri eser diker! İzmir'e muhteşem sağlık üssü

Türkiye'nin F-16 satışına onay çıkması bir ülkeyi ayağa kaldırdı: Bu nasıl aymazlık?

AK Parti İzmir adayları açıklandı

Antalya sahilinde panik! Herkes boğulduğunu sandı: Gerçek bambaşka çıktı!

Türk mutfağının vazgeçilmez ürünüydü! Ünlü marka iflas etti, binlerce kişi işsiz kalacak

Kalkınmaya dev destek! Bakan Kacır açıkladı! En az yüzde 100 artıracağız

“Ortalık karışacak, ben geliyorum” deyip paylaştı! İmamoğlu'na bir rakip daha! Herkes şok oldu
Gündem Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini neden onayladı? Gazeteci Ekrem Kızıltaş, Rahmetli Erbakan Hoca'nın bir anısıyla cevap verdi
Gündem

Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini neden onayladı? Gazeteci Ekrem Kızıltaş, Rahmetli Erbakan Hoca'nın bir anısıyla cevap verdi

Yeniakit Publisher
2024-01-28 01:07:00 -

Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini neden onayladı? Gazeteci Ekrem Kızıltaş, Rahmetli Erbakan Hoca'nın bir anısıyla cevap verdi

Gazeteci Ekrem Kızıltaş, Akit Tv'de Başka Açıdan Programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rahmetli eski Başbakan Necmettin Erbakan Hoca hakkında bir anısını anlatan Kızıltaş duygulandırdı.

Akit Tv'de Başka Açıdan Programının konuğu olan Gazeteci Ekrem Kızıltaş, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması sonrası ortaya çıkan dedikodulara Rahmetli eski Başbakan Necmettin Erbakan Hoca ile olan bir anasını anlatarak cevap verdi.

Kızıltaş'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Bosna için neler yaptı? Bir sürü şey anlatılabilir. Benim doğrudan bildiğimiz bir şey var. O dönemde biz bütün gücümüzle Bosna'ya yardım için elinden geleni yaptı her şey söylenir mi? Söylenmez. 1995 bir gün Erbakan Hoca ile konuşuyorum. Bir delikanlı ajanstan gelen bülteni getirip önüme koydu. Sırp uçaklarının bir Mercedes fabrikasını vurdukları, roket fabrikası haline getirilmişti. Okudum kısa bir haberdi karşıda ses kesildi. Ses kesilince Hocam dedim. Rahmetli Erbakan Hoca hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Çünkü Hocamız o fabrikayı bir şekilde roket fabrikası haline getirmişti. Onun vurulduğunu anladığı için roket fabrikası haline getirmişti. Onun vurulduğunu anladığı için hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. Biz her şeyi bilmeliyiz niye bileceksin neyi bilmek istiyorsun. Türkiye İsveç'e niye evet dedi. Çünkü İsveç belli kriterleri yerine getirdiği için Türkiye evet dedi. Canım şudur budur bu kompleksle alakalı bir şeydir. Türkiye Cumhuriyeti istediği neticeyi elde edince evet demiştir. Rusya'nın çıkışı da manidar bunu olağan karşıladılar.

Fatih Erbakan'dan gündeme oturacak AK Parti yalanlaması! Reddediyoruz
Fatih Erbakan'dan gündeme oturacak AK Parti yalanlaması! Reddediyoruz

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fatih Erbakan'dan gündeme oturacak AK Parti yalanlaması! Reddediyoruz

Fatih Erbakan'dan ittifak duyurusu! AK Parti'den aldıkları teklifin ne olduğunu ilk kez açıkladı
Fatih Erbakan'dan ittifak duyurusu! AK Parti'den aldıkları teklifin ne olduğunu ilk kez açıkladı

Siyaset

Fatih Erbakan'dan ittifak duyurusu! AK Parti'den aldıkları teklifin ne olduğunu ilk kez açıkladı

Fatih Erbakan o rakama tepki gösterdi! Yeniden Refah'ın son asgari ücret teklifini ilan etti
Fatih Erbakan o rakama tepki gösterdi! Yeniden Refah'ın son asgari ücret teklifini ilan etti

Ekonomi

Fatih Erbakan o rakama tepki gösterdi! Yeniden Refah'ın son asgari ücret teklifini ilan etti

Cumhur İttifakı’nda gündem Yeniden Refah Partisi! Fatih Erbakan AK Parti’den hangi ili istedi? İşte kulislerde konuşulanlar…
Cumhur İttifakı’nda gündem Yeniden Refah Partisi! Fatih Erbakan AK Parti’den hangi ili istedi? İşte kulislerde konuşulanlar…

Siyaset

Cumhur İttifakı’nda gündem Yeniden Refah Partisi! Fatih Erbakan AK Parti’den hangi ili istedi? İşte kulislerde konuşulanlar…

Fatih Erbakan'dan belirlenen asgari ücrete sitem: 31 Mart öncesi bunu yapın
Fatih Erbakan'dan belirlenen asgari ücrete sitem: 31 Mart öncesi bunu yapın

Ekonomi

Fatih Erbakan'dan belirlenen asgari ücrete sitem: 31 Mart öncesi bunu yapın

Fatih Erbakan bombayı patlattı: Seçimde alacağımız oy yüzde...
Fatih Erbakan bombayı patlattı: Seçimde alacağımız oy yüzde...

Gündem

Fatih Erbakan bombayı patlattı: Seçimde alacağımız oy yüzde...

Yeniden Refah’ın İstanbul adayının o olacağı konuşuluyordu! Erbakan'ın damadından şok çıkış! Ağzınız bir karış açık kalacak
Yeniden Refah’ın İstanbul adayının o olacağı konuşuluyordu! Erbakan'ın damadından şok çıkış! Ağzınız bir karış açık kalacak

Siyaset

Yeniden Refah’ın İstanbul adayının o olacağı konuşuluyordu! Erbakan'ın damadından şok çıkış! Ağzınız bir karış açık kalacak

İnönü’nün kirvesi olmakla övünüyordu! Erbakan’dan Ekrem’e övgüler düzen Doğan Aydal kararı
İnönü’nün kirvesi olmakla övünüyordu! Erbakan’dan Ekrem’e övgüler düzen Doğan Aydal kararı

Siyaset

İnönü’nün kirvesi olmakla övünüyordu! Erbakan’dan Ekrem’e övgüler düzen Doğan Aydal kararı

AK Parti’den flaş "Fatih Erbakan" kararı! Bomba gelişme az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu
AK Parti’den flaş “Fatih Erbakan” kararı! Bomba gelişme az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

Siyaset

AK Parti’den flaş “Fatih Erbakan” kararı! Bomba gelişme az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

Fatih Erbakan emekli maaş zammı sonrası konuştu: Asla mümkün değil
Fatih Erbakan emekli maaş zammı sonrası konuştu: Asla mümkün değil

Ekonomi

Fatih Erbakan emekli maaş zammı sonrası konuştu: Asla mümkün değil

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23