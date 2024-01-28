Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini neden onayladı? Gazeteci Ekrem Kızıltaş, Rahmetli Erbakan Hoca'nın bir anısıyla cevap verdi

Gazeteci Ekrem Kızıltaş, Akit Tv'de Başka Açıdan Programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rahmetli eski Başbakan Necmettin Erbakan Hoca hakkında bir anısını anlatan Kızıltaş duygulandırdı.

Akit Tv'de Başka Açıdan Programının konuğu olan Gazeteci Ekrem Kızıltaş, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması sonrası ortaya çıkan dedikodulara Rahmetli eski Başbakan Necmettin Erbakan Hoca ile olan bir anasını anlatarak cevap verdi.

Kızıltaş'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Bosna için neler yaptı? Bir sürü şey anlatılabilir. Benim doğrudan bildiğimiz bir şey var. O dönemde biz bütün gücümüzle Bosna'ya yardım için elinden geleni yaptı her şey söylenir mi? Söylenmez. 1995 bir gün Erbakan Hoca ile konuşuyorum. Bir delikanlı ajanstan gelen bülteni getirip önüme koydu. Sırp uçaklarının bir Mercedes fabrikasını vurdukları, roket fabrikası haline getirilmişti. Okudum kısa bir haberdi karşıda ses kesildi. Ses kesilince Hocam dedim. Rahmetli Erbakan Hoca hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Çünkü Hocamız o fabrikayı bir şekilde roket fabrikası haline getirmişti. Onun vurulduğunu anladığı için roket fabrikası haline getirmişti. Onun vurulduğunu anladığı için hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. Biz her şeyi bilmeliyiz niye bileceksin neyi bilmek istiyorsun. Türkiye İsveç'e niye evet dedi. Çünkü İsveç belli kriterleri yerine getirdiği için Türkiye evet dedi. Canım şudur budur bu kompleksle alakalı bir şeydir. Türkiye Cumhuriyeti istediği neticeyi elde edince evet demiştir. Rusya'nın çıkışı da manidar bunu olağan karşıladılar.