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Gündem Türkiye istedi Yunanistan yaptı: Terör yuvası dağıtıldı
Gündem

Türkiye istedi Yunanistan yaptı: Terör yuvası dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2023-07-05 11:18:00 - 2023-07-05 11:19:30
Türkiye istedi Yunanistan yaptı: Terör yuvası dağıtıldı

Yunanistan, Türkiye’nin kapatılmasını istediği ve çoğunlukla terör örgütü PKK üyelerinin yaşadığı Lavrion Kampı’nı tahliye etti.

Yunan Polisi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin kapatılmasını istediği Yunanistan’ın başkenti Atina’nın güneydoğusunda bulunan Lavrion Kampı’na operasyon düzenlendiği duyuruldu.

Operasyonda, kampta bulunan 26’sı erkek 8’i kadın ve 19’u çocuk 53 kişi Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığına bağlı yeni bir tesise gönderildi.

Yunanistan’ın en eski kamplarından biri olan ve 1947 yılında inşa edilen Lavrion Kampı, 2017’den beri kimseyi kabul etmiyor. Söz konusu kampta çoğunlukla terör örgütü PKK’ya katılanların aileleri kaldığı belirtiliyor. Kamp, 2017 yılından beri Yunan Kızılhacı tarafından yönetiliyor.

Geçtiğimiz aylarda söz konusu kampın kötü durumda olması nedeniyle kapatılacağı duyurulmuş, burada kalan kişilerin başka kamplara tahliye edileceği açıklanmıştı.

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