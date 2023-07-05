Türkiye istedi Yunanistan yaptı: Terör yuvası dağıtıldı
Yunanistan, Türkiye’nin kapatılmasını istediği ve çoğunlukla terör örgütü PKK üyelerinin yaşadığı Lavrion Kampı’nı tahliye etti.
Yunan Polisi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin kapatılmasını istediği Yunanistan’ın başkenti Atina’nın güneydoğusunda bulunan Lavrion Kampı’na operasyon düzenlendiği duyuruldu.
Operasyonda, kampta bulunan 26’sı erkek 8’i kadın ve 19’u çocuk 53 kişi Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığına bağlı yeni bir tesise gönderildi.