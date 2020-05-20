Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksini duyurdu

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 8,5 arttı. Nisanda tarihinin en düşük seviyesi olan 54,9'a gerileyen endeks değeri mayısta 59,5'a yükseldi.

Uzmanlar tüketici güvenindeki toparlanmanın koronavirüs salgınında görülen yeni vaka ve can kaybındaki gerileme nedeniyle ekonominin kademeli olarak açılma beklentisinden kaynaklandığını belirtiyor.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 9,3 artarak 79,2 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi de aylık bazda yüzde 9,5 yükselerek 81,8'e ulaştı.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bu ay, geçen aya göre yüzde 2,9 artarak 55,3 olarak gerçekleşti.

Tasarruf etme ihtimali endeksi ise yüzde 18 artışla 21,7'ye yükseldi.

Tüketici güven endeksi nedir?

Tüketici güven endeksi, hane halklarının genel ekonomik durum ve gelecekteki kişisel ve genel finansal beklentilerini yansıtan bir gösterge olarak tanımlanıyor. Bu gösterge aynı zamanda tüketicilerin para biriktirme ve harcama eğilimlerini tahminde de kullanılır. Tüketicilere hanenin maddi durum beklentisi, genel ekonomik durum, genel işsiz sayısı beklentisi ve tasarruf etme ihtimaline ilişkin sorular sorularak oluşturulur. Tüketiciler 15 yaş üstü çalışan nüfus arasından rastgele seçilir ve ve toplam puanlar 0-200 arasında değerlendirilir. Buna göre 100’ün üzerindeki değerler tüketicilerin gelecekteki ekonomik gelişmelere ilişkin iyimser tutumda olduğunu ve para biriktirmek yerine harcama eğilimde olduklarını sinyal eder. Tam tersi şekilde 100’ün altındaki değerler ise tüketicilerin gelecekteki ekonomik beklentilerin kötümser yönde olduğuna ve para biriktirme eğiliminde olduklarını gösterir.