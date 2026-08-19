Ekolojik zenginliğimizin peşindeler! Biyokaçakçılara 1.4 milyon TL ceza
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Nemrut Dağı’ndan izinsiz şekilde biyolojik tür toplayıcılığı yapan yabancı uyruklu 2 şahıs kıskıvrak ele geçirildi. Topladıkları çekirgeler doğaya salınırken 1.4 Milyon TL para cezası kesildi.
Konuya ilişkin sosyal medyadan “Biyokaçakçılara göz açtırmıyoruz” ifadeleriyle açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; “Doğal mirasımız Nemrut Dağı Milli Parkı’ndan izinsiz şekilde tür toplayıcılığı yapan 2 yabancı uyruklu şahsa, ilgili mevzuatımız kapsamında 1,4 Milyon TL idari para cezası uyguladık. DKMP ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’nün eş güdüm içinde gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen 16 çekirgeyi yeniden doğayla buluşturduk. Ülkemizin paha biçilemez ekolojik zenginliğini her alanda savunmaya ve korumaya devam edeceğiz” şeklinde bilgi verdi.