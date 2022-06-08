Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı! Kütüphane sayımız 34 bin 555 oldu

Buna göre Türkiye’de faaliyet gösteren kütüphane sayısı geçen yıl itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 1,7 artarak 34 bin 555’e yükseldi. Ülke genelinde toplam 34 bin 555 kütüphane faaliyet gösteriyor.

Kitap sayıları bir önceki yıla göre incelendiğinde, Milli Kütüphane’de yüzde 4,7 artarak 1 milyon 545 bin 352, üniversite kütüphanelerinde yüzde 8,7 artarak 20 milyon 174 bin 856, halk kütüphanelerinde yüzde 5,8 artarak 22 milyon 359 bin 38, örgün ve yaygın eğitim kurumları kütüphanelerinde yüzde 0,4 azalarak 34 milyon 325 bin 612 oldu.