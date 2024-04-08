  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Ali Yerlikaya az önce üzen haberi verdi! Maalesef 12 kişi öldü, binden fazla kişi yaralandı

Limak Holding'in başına talih kuşu kondu! Belediye Meclisi resmen onayladı

Verileri duyurdular! Dikkat çeken 'külçe altın' açıklaması

Salgından kaçıyorlardı... Feribot devrildi! 100'e yakın ölü var

Ödeme öne çekildi! Bakan duyurdu: Bugün yatırıyoruz

Ölüm, yıkım ve açlık! Soykırım 7. ayında

Suudi Arabistan'dan sonra şimdi de onlar! Maalesef Türkiye'den paralarını isteyemeye başladılar

O alanda da önemli bir rol üstlendik! Türk mühendisleri geliştirdi! Yüzde 100 güvenlik sağlıyor!

Mehmet Metiner, AK Partili o isimleri fena topa tutmuştu! Tek tek özür diledi: Bir hata ettim affola

Devlet hastanesinde 28 Şubat kafalı psikolog! Hastanede Kur’an düşmanlığı
Gündem “Türkiye İsrail’e ticareti kessin mi?” diye soruldu… Cevabı Filistinli genç verdi
Gündem

“Türkiye İsrail’e ticareti kessin mi?” diye soruldu… Cevabı Filistinli genç verdi

Yeniakit Publisher
2024-04-08 15:28:00 - 2024-04-08 15:56:14

Canlı yayına bağlanan Filistinli Tahir, tükettikleri ürünlerin çoğunun Türkiye’den geldiğini söyleyerek önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’den Filistinlilere gönderilen ürünlerin bölgeye ulaştırılması için İsrail gümrüğünden geçirilmesi zorunlu. Bunu, “Türkiye’nin İsrail’e gönderdiği ürünler” diyerek yaygara koparan başta Yeniden Refah ve Saadet Partisi gibi siyasi odaklar, algı operasyonuna kalkışarak kendi ülkelerini hedef tahtasına oturtuyor.

Devlet eliyle İsrail’e ürün gönderilmediğini bile bile, Filistinlilere yapılan yardımlar üzerinden algı oluşturan ve “İsrail ile ticareti kesin” diyerek yaygara koparanlara en güzel cevap Filistin’de yaşayan Tahir’den geldi.

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz’ün canlı yayınına katılan Tahir, bölgeye ürün gönderilmesinin durdurulmaması gerektiğini söyledi ve bunun kendilerine büyük zarar vereceğinin altını çizdi.

Prof. Sofuoğlu'ndan 'İsrail'le ticaret' iddiasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alanlara sert tepki!
Prof. Sofuoğlu'ndan 'İsrail'le ticaret' iddiasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alanlara sert tepki!

Gündem

Prof. Sofuoğlu'ndan 'İsrail'le ticaret' iddiasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alanlara sert tepki!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi değişti! İşte rakamlar
Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi değişti! İşte rakamlar

Dünya

Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi değişti! İşte rakamlar

İsrail'le ticaret algısına kapılanlar bu sözlere kulak verin!
İsrail'le ticaret algısına kapılanlar bu sözlere kulak verin!

Gündem

İsrail'le ticaret algısına kapılanlar bu sözlere kulak verin!

Saadetliler ve Yeniden Refahlılara dinletin! İşte "İsrail ile ticaret" gerçekleri
Saadetliler ve Yeniden Refahlılara dinletin! İşte “İsrail ile ticaret” gerçekleri

Gündem

Saadetliler ve Yeniden Refahlılara dinletin! İşte “İsrail ile ticaret” gerçekleri

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23