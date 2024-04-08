“Türkiye İsrail’e ticareti kessin mi?” diye soruldu… Cevabı Filistinli genç verdi

Türkiye’den Filistinlilere gönderilen ürünlerin bölgeye ulaştırılması için İsrail gümrüğünden geçirilmesi zorunlu. Bunu, “Türkiye’nin İsrail’e gönderdiği ürünler” diyerek yaygara koparan başta Yeniden Refah ve Saadet Partisi gibi siyasi odaklar, algı operasyonuna kalkışarak kendi ülkelerini hedef tahtasına oturtuyor.

Devlet eliyle İsrail’e ürün gönderilmediğini bile bile, Filistinlilere yapılan yardımlar üzerinden algı oluşturan ve “İsrail ile ticareti kesin” diyerek yaygara koparanlara en güzel cevap Filistin’de yaşayan Tahir’den geldi.

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz’ün canlı yayınına katılan Tahir, bölgeye ürün gönderilmesinin durdurulmaması gerektiğini söyledi ve bunun kendilerine büyük zarar vereceğinin altını çizdi.