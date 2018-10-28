Türkiye iş sağlığı ve güvenliğinde Filistin’e model oluyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İslam İşbirliği Teşkilatı İş Sağlığı ve Güvenliği Ağı (OIC-OSHNET) projesi kapsamında Filistin’i ziyaret edip eğitimler verecek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç, projenin yararlı olacağını kaydederek, “Bu sayede sayesinde Filistin ile işbirliğimiz güçlenecek” dedi.

OIC-OSHNET ile başta Umman, Malezya, Azerbaycan, Surinam, Sudan, Arnavutluk, Bahreyn, Uganda, Pakistan, Bangladeş ile Brunei Sultanlığı olmak üzere birçok İslam ülkesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.