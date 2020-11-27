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Ekonomi Türkiye İş Bankası'dan ICBC Grubu ile kredi anlaşması
Ekonomi

Türkiye İş Bankası'dan ICBC Grubu ile kredi anlaşması

Yeniakit Publisher
2020-11-27 19:26:28 -
Türkiye İş Bankası'dan ICBC Grubu ile kredi anlaşması

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Grubu'ndan yaklaşık üç yıl vadeli olmak üzere 250 milyon doları tutarında kredi sağlanması amacıyla bir anlaşma imzaladı.

Türkiye İş Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamızca Industrial and Commercial Bank of China Grubu'ndan yaklaşık üç yıl vadeli olmak üzere 250 milyon ABD Doları tutarında kredi sağlanması amacıyla bir anlaşma imzalanmıştır." denildi.

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