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Gündem Türkiye - İran sınırında 2 ceset bulundu!
Gündem

Türkiye - İran sınırında 2 ceset bulundu!

Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında 2 erkek cesedi bulundu. Cesetlerin düzensiz göçmenlere ait olduğu değerlendiriliyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 13:55:00 -
Türkiye - İran sınırında 2 ceset bulundu!

Alınan bilgilere göre olay, Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırındaki Sarıçimen Mahallesi kırsalında meydana geldi. İhbarın yapılması üzerine bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, düzensiz göçmenlere ait olduğu değerlendirilen erkek cesetleri Çaldıran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesetlerin detaylı otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.

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