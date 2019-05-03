Türkiye insanlığın umudu oldu

Hakan Öztürk Yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr’ye konuşan İHH Ankara Şubesi Başkanı Mustafa Sinan, “Yunanistan’a geçmek isteyen insanlara karşı yapılan insanlık dışı muamele AB ülkelerinin insanlığa bakışını özetliyor.” diye konuştu.

Meriç Nehri üzerinden Türkiye’ye geri gönderiliyor

Güvenlik kaynakları, Yunanistan hudut güçlerinin son aylarda yakaladıkları düzensiz göçmenleri Cenevre Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmesi'ne aykırı olarak, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri gönderdiklerini belirtiyor.

Pakistanlı göçmenlere insanlık dışı uygulama yapılmıştı

Yunanistan sınırında Pakistanlı iki göçmen yarı çıplak halde ve darp edilmiş bulunmuştu. Göçmenler, Yunan sınır güvenlik güçlerinin kendilerini dövdüğünü, para ve elbiselerini alıp Türkiye'ye zorla gönderildiklerini ifade kullanmışlardı. Göçmenler, Edirne Jandarması tarafından yarı baygın, darp edilmiş ve yarı çıplak halde bulunmuşlardı.

Milletimiz, mazlum kim olursa olsun ona yardım eder

Müslüman Türk milletinin kanında ve maneviyatında tarihten günümüze kadar gelen büyük bir hassasiyetin olduğunu vurgulayan Sinan, “Bizim insanlarımız, dinine, ırkına bakmadan mazlum kim olursa olsun ona yardım eder. Yunanistan’a geçmek isteyen insanlara yapılan uygulamayı tasvip etmek mümkün değil. Türkiye birçok konuda Türkiye insanlığın onurunu kurtarıyor.” şeklinde konuştu.