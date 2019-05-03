0553 313 94 23

Türkiye insanlığın umudu oldu

Kaçak yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan göçmenlere uygulanan insanlık dışı uygulamalar tepkilere neden oluyor. Yunanistan sınırında Pakistanlı iki göçmene karşı uygulanan insanlık dışı muameleyi değerlendiren İHH Ankara Şubesi Başkanı Mustafa Sinan, “Avrupa Birliği değerlerini savunan Yunanistan’ın tavrına bakın bir de Türkiye’nin tavrına. Türkiye insanca duruşu, vicdanı temsil ederek birçok konuda insanlığın onurunu kurtarıyor.” dedi.

03 Mayıs 2019 Cuma 20:36
Türkiye insanlığın umudu oldu

 Hakan Öztürk   Yeniakit.com.tr 

Yeniakit.com.tr’ye konuşan İHH Ankara Şubesi Başkanı Mustafa Sinan, “Yunanistan’a geçmek isteyen insanlara karşı yapılan insanlık dışı muamele AB ülkelerinin insanlığa bakışını özetliyor.” diye konuştu.   

Meriç Nehri üzerinden Türkiye’ye geri gönderiliyor

Güvenlik kaynakları, Yunanistan hudut güçlerinin son aylarda yakaladıkları düzensiz göçmenleri Cenevre Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmesi'ne aykırı olarak, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri gönderdiklerini belirtiyor.

Pakistanlı göçmenlere insanlık dışı uygulama yapılmıştı

Yunanistan sınırında Pakistanlı iki göçmen yarı çıplak halde ve darp edilmiş bulunmuştu. Göçmenler, Yunan sınır güvenlik güçlerinin kendilerini dövdüğünü, para ve elbiselerini alıp Türkiye'ye zorla gönderildiklerini ifade kullanmışlardı. Göçmenler, Edirne Jandarması tarafından yarı baygın, darp edilmiş ve yarı çıplak halde bulunmuşlardı.

Milletimiz, mazlum kim olursa olsun ona yardım eder

Müslüman Türk milletinin kanında ve maneviyatında tarihten günümüze kadar gelen büyük bir hassasiyetin olduğunu vurgulayan Sinan, “Bizim insanlarımız, dinine, ırkına bakmadan mazlum kim olursa olsun ona yardım eder. Yunanistan’a geçmek isteyen insanlara yapılan uygulamayı tasvip etmek mümkün değil. Türkiye birçok konuda Türkiye insanlığın onurunu kurtarıyor.” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 20:36
  1. Edirne
  2. Ankara
  3. Suriye
  4. Suriye göçmenler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaymakam Güney: "Ünye’ye yeni bir öğretmenevi yapılacak"
    1. Kaymakam Güney: "Ünye’ye yeni bir..
    2. Türkiye insanlığın umudu oldu
    3. Azad Cammu Keşmir Başkanı Han'dan..
    4. "Bizim millet varlığımız geniş bir..
    5. GÜNCELLEME - Samsun merkezli suç..
    6. Gaziantep'ten nisan ayında rekor ihracat
    7. Trabzonspor, Ekuban'ın bonservisini..
    8. Hugo Vieria Sivas’a döndü
    9. Atiker Konyaspor, Alanyaspor..
    10. Güney Afrika'daki seçimlerde 48 siyasi..
    11. Putin ve Trump'tan önemli görüşme
    12. Balıkesir’de Türkçülük Günü Kutlandı
    13. “Sokak” operasyonlarında 20 kilo..
    14. Galatasaray’dan: "Duyulmuyor sesiniz"
    15. Deyrizor’da koalisyon güçleri ile..
    16. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
    17. Mevlana'nın torunu isyan etti: Bu bizi..
    18. Numan Kurtulmuş: “Yeni bir para..
    19. 2019 fitre miktarı ne kadar? Diyanet..
    20. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 2..
    21. Cenaze dönüşü feci kaza: 7 ölü, 30..
    22. Yüksekova’da tır ile otomobil..
    23. Lise öğrencilerine ’Aile içi iletişim..
    24. Malazgirt’te yeni açılan kasapta..
    25. Evanescence, İstanbul'da sahne alacak
    26. Aracını yayaların üzerine süren..
    27. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 2..
    28. Motosiklet sürücüsü 3 saat arayla iki..
    29. Terör devleti İsrail Gazze'yi vurdu: 2..
    30. Köpek dövüştürürken suçüstü yakalandılar
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Yeni partide görev alacak mı? Mehmet Görmez'den açıklama geldi
    Yeni partide görev alacak mı? Mehmet Görmez'den açıklama geldi
    İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Akşener'in TV'sinden Koray Aydın'a yasak geldi
    İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Akşener'in TV'sinden Koray Aydın'a yasak geldi
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!

    Günün Karikatürü

    03 Mayıs 2019
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu