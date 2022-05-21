Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Sözleşmeli Teknisyen alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göreTürkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 ve 11'inci maddeleri, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 teknisyen alımı yapılacak.



Genel Şartlar

a) Aşağıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmakla birlikte doğum tarihi 01.01.1987 ve sonrası olanlar başvurabilecektir,

c) Mesleğin ifasına engel olacak bir engeli ya da hastalığı bulunmamak,

d) Askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak ya da askerlikle ilgisi bulunmamak,

e) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışmıyor olmak,

f) Kamu kurumlarında 4/B Sözleşmeli personel olarak çalışıyorken, son bir yıl içerisinde tek taraflı sözleşme feshinde bulunmamış olmak.

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