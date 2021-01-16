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Yaşam Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliği başvuru şartları
Yaşam

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliği başvuru şartları

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliği başvuruları nasıl yapılır? | Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliği başvuru ilanı 16 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 10:43:00 -
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliği başvuru şartları

16 Ocak 2021 sayılı Resmi Gazetede, Cumhurbaşkanınca Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliklerine yapılacak seçimde üyelik için başvuracaklarda, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartlar düzenlendi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliği başvuru şartları

Cumhurbaşkanınca Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliklerine yapılacak seçimde üyelik için başvuracaklarda, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen aşağıdaki şartlar aranır:

1. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen nitelikleri taşımak.

2. Herhangi bir siyasi partinin yönetim ve denetim organlarında görevli veya yetkili bulunmamak.

3. En az dört yıllık lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olmak.

4. Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak.

Başvurular, 18 Ocak 2021 - 18 Şubat 2021 tarihleri arasında; üye seçilme şartlarını taşıdığına ilişkin yazılı beyan, başvuru dilekçesi ve fotoğraflı özgeçmiş ile;

Şahsen elden; Cumhurbaşkanlığı Başvuru Kabul Bürosu (Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik  Kurumu Binası), Yüksel Caddesi No: 23 06650 Kızılay/ANKARA  adresine veya, Posta yoluyla; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel  Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 06560 Beştepe/ANKARA  adresine veya, E-posta yoluyla; [email protected] adresine, yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ile zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Özgeçmişlerde başvuranın; kişisel bilgileri, iletişim bilgileri, eğitim bilgileri, iş tecrübesi (Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olduğunu gösterir nitelikte) ile varsa akademik çalışmaları yer alır.

 

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