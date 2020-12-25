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Aktüel Türkiye, İngiltere ile AB arasında uzlaşma sağlanmasını memnuniyetle karşıladı
Aktüel

Türkiye, İngiltere ile AB arasında uzlaşma sağlanmasını memnuniyetle karşıladı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 10:42:44 -
Türkiye, İngiltere ile AB arasında uzlaşma sağlanmasını memnuniyetle karşıladı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında Brexit sonrası ilişkilerin geleceğine dair müzakerelerde uzlaşma sağlanmasını memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu anlaşmanın, İngiltere ile her alanda yakın ilişki içinde bulunan, aynı zamanda AB aday ülkesi ve AB ile Gümrük Birliğine sahip Türkiye'ye, hem AB hem İngiltere ile ilişkileri açısından yeni fırsatlar sunacağına inanıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Birleşik Krallık ile AB arasında Brexit sonrası ilişkilerin geleceğine dair müzakerelerde uzlaşıya varılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, bu çerçevede, İngiltere ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasına yönelik hazırlıklarda son aşamaya gelindiği kaydedildi.

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