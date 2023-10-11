Türkiye ile Yunanistan her anlaşabilir! Selanik'te masaya oturuldu
Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ile Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefalogianni arasında kritik bir görüşme gerçekleştirildi.
Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Selanik'te düzenlenen Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısında Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefalogianni ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki turizm bağlantısını ve turist akışını artırmanın yollarını görüştü.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki turizm ilişkilerinin geliştirilmesinin önemine vurgu yapılan görüşmede, iki ülke arasında 2001 yılında imzalanan ve turizmde kamu-özel ortaklıklarını kolaylaştırmayı hedefleyen anlaşmanın güncellenmesinin yolları tartışıldı.
Çağatay Erciyes her yıl çok sayıda Türk misafiri ağırlayan Yunan Adalarında, Türklere dönük vize süreçlerinin basitleştirilmesine yönelik pilot programın yeniden başlatılması yönünde çağrıda bulundu.
Turizm Güncel