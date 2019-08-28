Türkiye ile Ürdün arasında gençlik iş birliği protokolü imzalandı - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ürdün Gençlik ve Kültür Bakanı Mohammed Abu Rumman, gençlik alanında iş birliği protokolüne imza attı



ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ürdün Gençlik ve Kültür Bakanlığı arasında gençlik alanında iş birliği protokolü imzalandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki ülkenin gençleri ve gençlik kuruluşları arasındaki ilişkileri geliştirme noktasında iş birliği protokolü imzalandığı aktarıldı. Protokole, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ürdün Gençlik ve Kültür Bakanı Mohammed Abu Rumman'ın imza attığı belirtildi. Bakan Kasapoğlu'nun daveti üzerine beraberindeki heyetle birlikte Türkiye'ye gelen bakan Mohammed Abu Rumman'ın, bir dizi ziyarette bulunup, etkinliklere katıldığı ifade edildi. İmzalanan protokol kapsamında, iki ülkenin gençleri ve gençlik kuruluşları arasındaki ilişkileri geliştirme noktasında resmi çalışmalar yürütülecek.



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