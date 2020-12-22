Türkiye ile Ukrayna resmen harekete geçiyor
Türkiye ile Ukrayna arasında yapılan anlaşmaya göre ortak korvet yapımı Nikolayev şehrinde yapılacak
Türkiye-Ukrayna ortak yapımı korvetlerin Ukrayna'nın Nikolayev şehrinde üretileceği açıklandı.
Tersaneden yapılan açıklamada, Ukrayna ve Türkiye arasında ekim ayında imzalanan askeri iş birliği çerçevesi anlaşması ve 14 Aralık'ta imzalanan askeri anlaşmalar kapsamında Ukrayna Deniz Kuvvetleri için korvet üretimi konusunda Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığıyla memorandum imzalandığını kaydedildi.
Açıklamada, tersanenin Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından teknik özellikleri ve nitelikli personeli göz önünde bulundurularak seçildiği belirtildi.