  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Türkiye ile Ukrayna resmen harekete geçiyor
Dünya

Türkiye ile Ukrayna resmen harekete geçiyor

Türkiye ile Ukrayna arasında yapılan anlaşmaya göre ortak korvet yapımı Nikolayev şehrinde yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-22 10:04:00 -
Türkiye ile Ukrayna resmen harekete geçiyor

Türkiye-Ukrayna ortak yapımı korvetlerin Ukrayna'nın Nikolayev şehrinde üretileceği açıklandı.

Tersaneden yapılan açıklamada, Ukrayna ve Türkiye arasında ekim ayında imzalanan askeri iş birliği çerçevesi anlaşması ve 14 Aralık'ta imzalanan askeri anlaşmalar kapsamında Ukrayna Deniz Kuvvetleri için korvet üretimi konusunda Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığıyla memorandum imzalandığını kaydedildi.

Açıklamada, tersanenin Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından teknik özellikleri ve nitelikli personeli göz önünde bulundurularak seçildiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Katar'a operasyon! Arkasında Suudi Arabistan, İsrail ve BAE var
Dünya

Katar'a operasyon! Arkasında Suudi Arabistan, İsrail ve BAE var

El Cezire'de görevli onlarca gazetecinin telefonunun İsrailli bir firmanın ürettiği yazılım yoluyla hacklendiği iddia edildi. Siber saldırın..
Melikşah'ın oğulları kimdir? Sultan Melikşah'ın kaç oğlu kaç kızı vardır?
Yaşam

Melikşah'ın oğulları kimdir? Sultan Melikşah'ın kaç oğlu kaç kızı vardır?

Melikşah'ın oğulları kimdir? Sultan Melikşah'ın kaç oğlu kaç kızı vardır? sorusu TRT1 ekranlarında Pazartesi akşamları ekrana gelen tarihi d..
Yasa mağdurları sözde kadın savunucularına sordu: Biz kadın değil miyiz?
Gündem

Yasa mağdurları sözde kadın savunucularına sordu: Biz kadın değil miyiz?

Süresiz nafaka ve genç evlilik mağduru kadınlar, Kartal Adliyesi önünde eylem düzenledi. Burada konuşan Zehra Öztürk, sözde kadın hakkı savu..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay