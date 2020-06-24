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Aktüel

Türkiye ile Ukrayna arasındaki uçuşlar 1 Temmuz'da başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-06-24 19:09:41 -
Türkiye ile Ukrayna arasındaki uçuşlar 1 Temmuz'da başlayacak

KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye ile uçuşların 1 Temmuz’da başlayacağını duyurdu.

Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ile Ukrayna arasındaki bazı uçak seferlerinin 1 Temmuz itibarıyla yeniden başlayacağını belirterek, "Bunun turizm sektörüne ivme kazandıracağı konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"a katılıyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Ukrayna'ya yaptığı insani yardım için teşekkür eden Zelenskiy, "Ortak menfaati olan tüm alanlarda stratejik ortaklığımızı derinleştiriyoruz." değerlendirmesine yer verdi.

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