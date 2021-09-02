Türkiye ile Taliban görüştü! Taliban heyetinden ilk açıklama geldi

Türkiye ile Taliban arasında, Katar'ın başkenti Doha'da bir görüşme gerçekleştirildi.

Diplomatik kaynakların aktardığı bilgilere göre, Türkiye'nin Katar Büyükelçisi Dr. Mehmet Mustafa Göksu ve beraberindeki heyet, Taliban Siyasi Ofis Şefi Yardımcısı Şir Muhammed Abbas Stanikzay ve beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşmede Afganistan'ın mevcut durumu ve geleceği ele alındı.

Katar Büyükelçisi Göksü, görüşmede, Türkiye'nin Afgan halkıyla ilişkilerini ve ülkeye yardımlarını sürdüreceğini ifade ederken, Afganistan'da güçlü ve halkın destek olduğu bir sistemin ortaya çıkacağını umduklarını söyledi.

Taliban heyeti de Türkiye ile iyi ve kalıcı ilişkiler umduklarını dile getirdi.

Son süreçte Taliban ile Türkiye arasında temasların sıklaştığı göze çarpıyor.

Kaynak: Mepa News