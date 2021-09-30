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Siyaset Türkiye ile Taliban arasında bir temas daha
Siyaset

Türkiye ile Taliban arasında bir temas daha

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Taliban geçici hükümetinin "Başbakan Yardımcısı Vekili" Abdusselam Hanefi ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 07:30:00 -
Türkiye ile Taliban arasında bir temas daha

 MÜNÜBE YILMAZ 

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Taliban geçici hükümetinin "Başbakan Yardımcısı Vekili" Abdusselam Hanefi ile Kabil'de bir araya geldi. Yapılan resmi açıklamada, görüşmede Ankara ile Kabil arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda güvence verildiği belirtildi.

İlişkiler daha da güçlenecek

Türk Büyükelçiliği’nin Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Büyükelçi Cihad Erginay ve Abdusselam Hanefi  Türk ve Afgan halkı arasındaki güçlü bağları vurguladı ve kardeş milletlerimiz arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik taahhütlerini yeniden teyit etti" denildi.

Bu arada, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay, ikili ticareti artırmak amacıyla Taliban'ın Ticaret Bakan Vekili Nureddin Azizi ile de görüştü. Büyükelçilikten bu görüşmeyle ilgili de “Erginay ve Azizi, ikili ticaret hacmini artırmanın yanı sıra endüstriyel üretimi artırma konusundaki ortak taahhütlerini dile getirdiler ve bu hedeflere ulaşmanın yollarını tartıştılar” ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz günlerde de buluşmuşlardı

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, geçtiğimiz günlerde de Taliban geçici hükümetinin "Başbakan Yardımcısı Vekili" Abdusselam Hanefi ve "Enerji ve Su Bakan Vekili" Abdullatif Mansur ile ayrı ayrı görüşmüştü.

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