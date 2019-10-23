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Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakatı Almanya olumlu karşıladı

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye ile Rusya arasında dün akşam imzalanan mutabakata ilişkin, "Mutabakatla çatışmaların durmasının 150 saat daha uzatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 19:34
Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakatı Almanya olumlu karşıladı

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı açıklamada, geçen hafta Türkiye ile ABD arasında çatışmaların durmasına ilişkin varılan mutabakatın sona erdiğini anımsatarak, bölgedeki durumun sakinleşmesini sağlayan bu durumu sürdürmek gerektiğini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de yeni adımların atıldığını hatırlatan Steffen Seibert, "Mutabakatla çatışmaların durmasının 150 saat daha uzatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.

Mutabakatta, gelecek hafta Cenevre'de bir araya gelecek Anayasa Komitesine atıfta bulunulmasını da olumlu bulduklarını vurgulayan Seibert, komitenin kurulmasının Suriye'de siyasi sürecin başlaması için önemli olduğunun altını çizdi.

Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakatın detaylarını değerlendirdiklerini ifade eden Steffen Seibert, "Burada netlik kazanmayan birçok önemli konu var. Bu önemli konuları Avrupalı partnerlerle, Rusya ve Türkiye ile konuşacağız. Prensipte bu krizin çözümünde uluslararası iş birliğinin Türkiye ve Rusya ile sınırlı olmaması önemli. Avrupa'nın doğrudan kıtamızın sınırındaki mevcut olaylarla ilgilenmesi lazım. Çünkü bu birçok Avrupa ülkesini doğrudan etkiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin önerisini de değerlendiren Seibert, öneri hakkında Alman hükümeti içinde ortak bir tutum belirleme sürecinin devam ettiğini dile getirdi.

Kramp-Karrenbauer'in öneriyi uluslararası düzeyde de tanıtacağını ifade eden Steffen Seibert, bu konuyu yarın NATO Savunma Bakanları toplantısında mevkidaşlarıyla da görüşeceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 19:34
  1. Steffen Seibert

YORUM YAZ

  • Neslihan GökerNeslihan Göker3 sa önce
    100 yıl öncede anlaşamamış defolup gitmişlerdi.Bi 100 yıl daha uğraşsınlar! Biz halen buradayız
  • Mesut SarpMesut Sarp8 sa önce
    Almanya eski müttefikimiz ve Türkiyeye en büyük sermaye ve sanayi yatırımı yapan ülke. Almanya ekonomi, sanayi ve sermayede dünya devi. Milyonlarca Türke iş aş verip ayırım yapmaksızın Almanyada yurttaşlarları olarak kabul ediyor. Türkiyenin Almanyayla olan ilişkilerini geliştirmesi her acıdan cıkarımızadır. Almanya Amerikan dış siyasetiyle her zaman hareket etmez ve diger dünya ülkelerinin cokluguyla Rusya tarafındanda takdir gören bir ülkedir. Türkiyenin bir cok acıdan Almanyayla cıkarlari ortaktır, dış siyasetimize kazanmamız şart.. Akillı olmakta yarar var!
  • PARTODAPARTODA9 sa önce
    ALMANYA DEYINCE IYI DÜSÜN TÜRKIYEM BUNLARIN 6 MILYON YAHUDIYI KADIN COCUK DEMEDEN YAKTIKLARINI HIC UNUTMAYALIM ELINDEN GELSE TÜRKIYEYIDE YAKARLAR.
  • önder önder 11 sa önce
    simdiye kadar hep es gectiniz simdi akliniza geldi

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