Türkiye ile Rusya arasında anlaşma yapıldı! İran'dan Suriye açıklaması
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Türkiye ve Rusya'nın üzerinde anlaştığı Soçi mutabakatı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Suriye'de güvenliğin yeniden sağlanması için olumlu bir adım" ifadelerini kullandı.23 Ekim 2019 Çarşamba 12:13
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan Soçi mutabakatına ilişkin ''Türkiye ve Rusya'nın yaptığı anlaşma Suriye'de güvenliğin yeniden sağlanması için olumlu bir adım.'' dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Türkiye ve Rusya'nın üzerinde anlaştığı Soçi mutabakatını değerlendirdi.
Sözcü Musevi, "Türkiye ve Rusya'nın yaptığı anlaşma Suriye'de güvenliğin yeniden sağlanması için olumlu bir adım." dedi.
Musevi ayrıca söz konusu mutabakatın Türkiye'nin güvenlik endişelerine çözüm olmasını ve Suriye'de barışı sağlamasını umduğunu belirtti.
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