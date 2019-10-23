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Türkiye ile Rusya arasında anlaşma yapıldı! İran'dan Suriye açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Türkiye ve Rusya'nın üzerinde anlaştığı Soçi mutabakatı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Suriye'de güvenliğin yeniden sağlanması için olumlu bir adım" ifadelerini kullandı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 12:13
Türkiye ile Rusya arasında anlaşma yapıldı! İran'dan Suriye açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan Soçi mutabakatına ilişkin ''Türkiye ve Rusya'nın yaptığı anlaşma Suriye'de güvenliğin yeniden sağlanması için olumlu bir adım.'' dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Türkiye ve Rusya'nın üzerinde anlaştığı Soçi mutabakatını değerlendirdi.

Sözcü Musevi, "Türkiye ve Rusya'nın yaptığı anlaşma Suriye'de güvenliğin yeniden sağlanması için olumlu bir adım." dedi.

Musevi ayrıca söz konusu mutabakatın Türkiye'nin güvenlik endişelerine çözüm olmasını ve Suriye'de barışı sağlamasını umduğunu belirtti.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 12:13
  1. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi
  2. İran

YORUM YAZ

  • timuçintimuçin19 sa önce
    Firavun iran, Güney Azerbaycan Türk topraklarından defooolll......fitneci siyonist kalleşler..
  • MesutMesut20 sa önce
    iran o bulundugun tooraklardasana kalmayacak . GüneyAZERBAYCANda bağımsız olacak ALLAHIN izniyle.Çünkü iranTÜRKLERLEolan anlaşmasını bozdu .
  • fahrifahri20 sa önce
    Fırat ve Dicle'nin suyuna çökmek için planlarını biraz daha ertelemeleri gerekecek.

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