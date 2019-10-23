Türkiye ile Rusya arasında anlaşma yapıldı! İran'dan Suriye açıklaması İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Türkiye ve Rusya'nın üzerinde anlaştığı Soçi mutabakatı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Suriye'de güvenliğin yeniden sağlanması için olumlu bir adım" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan Soçi mutabakatına ilişkin ''Türkiye ve Rusya'nın yaptığı anlaşma Suriye'de güvenliğin yeniden sağlanması için olumlu bir adım.'' dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Türkiye ve Rusya'nın üzerinde anlaştığı Soçi mutabakatını değerlendirdi. Sözcü Musevi, "Türkiye ve Rusya'nın yaptığı anlaşma Suriye'de güvenliğin yeniden sağlanması için olumlu bir adım." dedi. Musevi ayrıca söz konusu mutabakatın Türkiye'nin güvenlik endişelerine çözüm olmasını ve Suriye'de barışı sağlamasını umduğunu belirtti. Başkan Erdoğan kınamıştı! İran'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama İran'dan Suriye açıklaması: Türkiye'nin o planını kabul etmiyoruz Tüm dünyaya duyurdular: Saldırıdaki füzeler İran'a ait

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