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Dünya Türkiye ile Rusya anlaştı: Haftada 450 ek sefer yapılacak
Dünya

Türkiye ile Rusya anlaştı: Haftada 450 ek sefer yapılacak

Rus turizm ajansı Rosturizm Başkanı Zarina Doguzova, Türkiye’ye 1 Temmuz’a kadar haftada ek 450 sefer düzenlenmesi yönünde anlaştıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 14:13:00 -
Türkiye ile Rusya anlaştı: Haftada 450 ek sefer yapılacak

Rus turizm ajansı Rosturizm Başkanı Zarina Doguzova, Türkiye’ye 1 Temmuz’a kadar haftada ek 450 sefer düzenlenmesi yönünde anlaştıklarını söyledi.

Rus turizm ajansı Rosturizm Başkanı Zarina Doguzova, Türkiye'ye dönük sefelerin durumuna ilişkin bilgi verdi.

Doguzova, “Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte turistlerimizi ağırlamaya hazır dost ülkelerle hava trafiğini artırmak için çalışıyoruz. Türkiye'ye her hafta 290 uçuş gerçekleştiriyorduk” dedi.

Doguzova, geçen hafta 1 Temmuz’a kadar haftada 450 ek sefer düzenlenmesi yönünde anlaştıklarını ifade etti.

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