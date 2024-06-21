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Ekonomi Türkiye ile Romanya arasında yeni anlaşama! Karar verildi: Ro-Ro hattı kuruluyor! İlgili yeni gelişme
Ekonomi

Türkiye ile Romanya arasında yeni anlaşama! Karar verildi: Ro-Ro hattı kuruluyor! İlgili yeni gelişme

Yeniakit Publisher
2024-06-21 20:16:00 - 2024-06-21 20:23:32
Türkiye ile Romanya arasında yeni anlaşama! Karar verildi: Ro-Ro hattı kuruluyor! İlgili yeni gelişme

Sea Lines, Türkiye (Karasu) ile Romanya (Köstence) arasında Ro-Ro seferlerine başlıyor.

Türkiye ile Romanya arasında Ro-Ro hattı kuruluyor. Karasu ile Köstence arasındaki hat 3 Temmuz’da devreye girecek. Hat, son dönemde 100 saate varan beklemelerin yaşandığı Kapıkule ve Hamzabeyli’de TIR kuyruklarında beklemek istemeyen nakliyeciler için de alternatif güzergahlardan biri olacak.

Bulgaristan’ın geçtiğimiz aylarda Schengen’e dahil olmasıyla sınır kapılarında 28 kilometreye varan TIR kuyrukları oluşmuş, özellikle ihracat taşımalarının en yoğun olduğu hafta sonları Bulgar sınırını geçme süresi 100 saate dayanmıştı. Bu durum AB ülkelerine yönelik Ro-Ro ve konteyner taşımacılığı talebini belirgin bir şekilde artırmıştı. Ro-Ro şirketleri de artan talep doğrultusunda yeni hatlar için harekete geçti.

Sea Lines, Sakarya’nın Karasu Limanı ile Romanya Köstence’deki DP World Ro-Ro terminali arasında yeni Ro-Ro (şoförlü) güzergahında seferlere başlayacağını duyurdu. Yeni güzergahta 100 standart TIR kapasiteli Ro-Pax gemiyle hizmet verilecek. Soğuk gıda taşımacılığında kullanılan frigo TIR’lar için de uygun olan gemi, 250 yolcu kapasitesine sahip.

Günaşırı sefer yapılacak

3 Temmuz itibarıyla her iki limandan gün aşırı karşılıklı kalkış saati 24:00’te olmak üzere düzenli tarifeli seferler yapılacak. Yeni servisle Türkiye’nin herhangi bir noktasından çıkan bir araç (standart TIR, standart frigo TIR, gabari TIR, likit tanker, standart yarı/römork vb.) Karasu Limanı’ndan Ro-Pax gemisine bindikten 12 saat sonra Köstence Limanı’na varış yapabilecek.

Zaman ve maliyet avantajı sunacak
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Ekonomim.com'dan Aysel Yücel'in haberine göre Sea Lines yetkilileri, alternatif taşıma güzergahlarına ve modellerine her zaman ihtiyaç olduğunu vurgulayarak Türkiye-Romanya arasındaki yeni Ro-Ro hattının nakliyeciye zaman ve maliyet avantajı sunacağını söyledi. Sea Lines yetkilileri yeni hatla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine giden araçlar bu hattı kullanarak zaman kazanabilirler. Bu hat Ukrayna ve Moldova için de çok önem arz ediyor. Zira 12 saate Karasu’dan çıktıktan sonra Köstence DP World Ro-Ro Terminaline varılacak. Diğer yandan, bu servisi kullanan şoförler, araçlarıyla birlikte dinlenmiş olacak. Araçlar fazla km yapmamış olacak, ayrıca karayolunda kaza riskini azaltmış olacaklar. Sınırda beklemelerin önüne geçecekler ve Köstence’ye indikten bir kaç saat sonra gidecekleri nihai destinasyon için yola çıkacaklar. Böylece Avrupa’ya daha sık sefer yapabilecekler.”

Sea Lines yetkilileri, Batı, Orta ve Doğu Avrupa’dan Köstence Limanı’nı kullanarak Karasu limanına ve Türkiye üzerinden transit olarak üçüncü ülkelere gidecek olan araçlar için de bu yeni hattın hızlı bir alternatif olacağına dikkat çekti.

Orta Koridor için de kazanım olacak

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, yeni hattın açılmasının hem ihracat taşımaları hem de Türkiye üzerinden yapılan transit taşımalar için önemli bir güzergah olacağını vurguladı. Özel, “Türkiye ile Romanya arasında daha önce de Ro-Ro hattı açılmıştı. Ancak Köstence Limanı’nda yaşanan aksaklıklar nedeniyle istenilen verimlilikte çalışmamış ve kapanmıştı. Ancak bu sefer umutluyuz. Çünkü Köstence Limanı büyük bir yatırımla ve son teknolojileri kullanarak modernize edildi. Türkiye ile Romanya arasında başlayacak yeni Ro-Ro hattı, Orta Koridor için de önemli bir kazanım olacak” diye konuştu.

Köstence’den trenle Duisburg seçeneği

Rif Line Türkiye Genel Müdürü Mehmet Serkan Erdem de nakliyecilerin Köstence’den Avrupa’ya trenle devam edebileceğine dikkat çekerek, şu bilgileri verdi: “Türkiye temsilcisi olduğumuz TX Lojistik, Avrupa’nın en büyük intermodal operatörlerinden birisi. Romanya Arad’dan Duisburg’a haftada 6 tren servisi var. Buradan kalkan tren Duisburg’a 30 saatte varıyor. Karasu’dan Sea Lines Ro-Ro’suna binen bir araç, Köstence Limanı’ndaki tahliyeden sonra bizim Arad terminalimize ulaşıp treylerini bırakabilir. Böyle bir kombine taşımacılıkla Karasu-Duisburg arasının 5 gün transit suresi olacağını öngörüyoruz.”

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