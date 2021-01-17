Türkiye ile Pakistan'ın yakınlaşması rahatsız etmişti... 6,56 milyar dolarlık savaş uçağı hamlesi!

Hindistan Kabine Güvenlik Komitesi, 73 adet LCA Tejas Mk-1A savaş uçağı ve 10 adet LCA Tejas Mk-1 eğitim uçağının 6,56 milyar dolar karşılığında satın alınmasını onayladı.

Defence Türk'ün aktardığına göre, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Başbakan Narendra Modi’nin başkanlık ettiği Hindistan Kabine Güvenlik Komitesi, bugün Hindistan Hava Kuvvetleri’nin yerli savaş uçağı ‘LCA-Tejas’ filosunu güçlendirmek için yaklaşık 6,56 milyar dolar tutarındaki en büyük yerli savunma tedarik anlaşmasını onayladı. Bu anlaşma, Hint savunma imalatında kendine güven konusunda ezber bozacak. LCA-Tejas, Hindistan’da hiç denenmemiş çok sayıda yeni teknolojiyi bünyesinde barındırmaktadır. Tejas’ın Mk1A varyantında yerlilik oranı %50 ancak bu oran %60’a yükseltilecek. LCA-Tejas, önümüzdeki yıllarda Hindistan Hava Kuvvetleri savaş filosunun bel kemiği olacak. Uçağın üreticisi Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Nasik ve Bengaluru bölgelerinde halihazırda ikinci hat üretim tesislerini kurdu. Artırılmış altyapı ile donatılan şirket, Hindistan Hava Kuvvetleri’ne zamanında teslimat için LCA-Mk1A üretimine yön verecektir.” ifadelerine yer verdi.

Pakistan ile Türkiye'nin nükleer silah üreteceği iddialarının ardından Hindistan'dan gelen tepki sesleri sonrası savaş uçağı alımının onaylanması dikkat çekti.