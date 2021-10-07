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Gündem Türkiye ile Pakistan arasında önemli görüşme
Gündem

Türkiye ile Pakistan arasında önemli görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 10:12:00 -
Türkiye ile Pakistan arasında önemli görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin, Pakistan'ın Belucistan bölgesinde meydana gelen deprem konusunda yardıma hazır olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu görüşmede Kureyşi'ye, Belucistan bölgesinde bu sabah meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziye dileklerini ileterek, ihtiyaç olması halinde Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu ifade etti.

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